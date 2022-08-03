Nwakaeme, İspanya'ya gidiyor

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Anthony Nwakaeme'ye La Liga ekiplerinden Real Valladolid talip oldu.

Trabzonspor'un yeni sözleşme uzatma teklifini reddedip takımla yollarını ayıran ve şu an serbest konumda bulunan Anthony Nwakaeme'ye La Liga’dan sürpriz bir talip çıktı.

61 saat sitesinde yer alan habere göre; İspanya Ligi temsilcilerinden Real Valladolid, Nijeryalı futbolcu ile görüşmelere başladı.

Daha önce Hull City ile ciddi görüşmelerde bulunan Nwakaeme’nin kariyeri için kısa bir süre içeinde net bir karar vermesi bekleniyor.

Fenomen Ronaldo’nun takımı transferde hareketli

Eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid transfer döneminin başında Brezilya milli takımının önemli 2 savunma bek oyuncusu Dani Alves ve Marcelo ile de ilgilenmişti.

Trabzonspor’da iz bıraktı

Öte yandan, Karadeniz ekibi ile 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu Nwakaeme, 47 gol ve 73 asist kaydetti.

Bu süreçte bordo-mavililerle 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.