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    Nwakaeme, Trabzonspor'a haber gönderdi

    Nwakaeme, Trabzonspor'a haber gönderdi

    Trabzonspor'un eski futbolcusu Nwakaeme, bordo-mavililere haber göndererek geri dönmek istediğini belirtti.
    • 25.08.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 15:34
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    Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken Trabzonspor, bu hafta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Son hafta Antalyaspor'dan 5 gol yiyen bordo-mavililer, derbiyi kazanıp moralleri yükseltmek istiyor.

    Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

    Karadeniz ekibinde geçen sezonun en flaş isimlerinden biri olan Nwakaeme'nin yokluğu da görünüyor.

    Maaş konusunda anlaşamayan bordo-mavililer, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamamıştı.

    Nwakaeme, Trabzonspor a haber gönderdi #1

    "Nwakaeme geri dönmek istiyor"

    Ancak oyuncunun son durumuyla ilgili Serdar Ali Çelikler, ilginç bir iddia ortaya attı.

    Çelikler Nwakaeme'yle ilgili, "Bana kızacaklar ama ben Trabzonspor olsam Nwakaeme'yi geri alırım. Nwakaeme'nin geri dönmek istediğini, haber gönderdiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

    Nwakaeme, Trabzonspor a haber gönderdi #2


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