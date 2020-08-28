Nwakaeme: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum

Fenerbahçe'nin, Novak ve Sosa'nın ardından Nwakaeme'yi de transfer edeceği iddia ediliyordu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, net konuştu.

Nijerya'nın Punch gazetesine konuşan Trabzonspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte mutlu olduğunu söyledi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Fenerbahçe'den sana gelen bir teklif var mı?" şeklinde gelen soruya Nwakaeme, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum." cevabını verdi.

"AYRILACAKSAM, TRABZONSPOR DA MUTLU OLMALI"

Tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam, Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

43 MAÇTA 14 GOL ATIP 11 ASİST YAPTI

İki yıl önce Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon oynadığı 43 maçta 14 gol atıp 11 de asist yaptı.