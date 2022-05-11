Nwakaeme, Trabzonspor'un teklifini kabul etti

Bordo-mavililerin hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, "Tüm şartları kabul ettik imza için hazırız" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Trabzonspor'da yeni sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. Bordo-mavililer, hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme ile yeni sezonda da yola devam etmek istiyor.

Başarılı oyuncu ile 3 büyüklerden Fenerbahçe de ilgileniyordu. Nwakaeme ile Trabzonspor, bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

Ancak oyuncunun menajeri, transferle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"İmza için hazırız"

Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, bordo-mavili yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi.

Türker, Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu.

Kulüp ise taksiktle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Trabzonspor Yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız." dedi.