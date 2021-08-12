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Nzonzi'nin yeni adresi Katar
Galatasaray'da kısa bir dönem kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi, Katar takımlarından Al Rayyan ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 10:19
- Güncelleme : 12.08.2021 - 10:26
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Katar'a gidiyor.
Romanews.eu'da yer alan habere göre, bonservisi Roma'da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun Katar ekibi Al Rayyan ile anlaşması sağladı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
GALATASARAY'DA 22 MAÇA ÇIKTI
Roma'nın geçtiğimiz sezon Rennes'e kiraladığı Nzonzi, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı takımla çıktığı toplam 22 maçta 1 asist üretmişti.