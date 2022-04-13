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    Obinna Nwobodo, Göztepe’ye veda etti

    Göztepe’nin başarılı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, ABD MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati'den gelen teklifi kabul ederek, Göztepe’ye veda etti.
    • 13.04.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 16:33
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    Obinna Nwobodo, Göztepe’ye veda etti

    Süper Lig ’de kümede kalma şansını oldukça zora sokan Göztepe’de yaprak dökümü başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk 11’in değişmezlerinden olan Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, yayınladığı mesajla Göztepe’ye veda etti.

    “Göztepe’nin bende yeri her zaman farklı olacak”

    Obinna mesajında, “Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu. O dönemde başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Göztepe’de kalmam gerektiğini bana iletti. Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden gelenin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD’den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe Kulübü'ne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe’de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe’nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

    Obinna Nwobodo, ligin devre arasında ABD MLS Ligi ekiplerinden FC Cincinnati’den teklif almıştı. ABD ekibinin, 25 yaşındaki Obinna için Göztepe’ye 2 milyon dolar bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.

    Obinna Nwobodo, Göztepe’ye veda etti #1


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