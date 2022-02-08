Oğulcan Çağlayan Eyüpspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, bir türlü istenilen performansı gösterememişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Oğulcan Çağlayan’a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E YÜKSELMEK"

Oğulcan Çağlayan ise açıklamasında, "Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Başkanımız Sayın Murat Özkaya nezdinde bana güvenip, bu fırsatı sunan kulübümüze çok teşekkür ederim. Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek.

Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bir an önce formamızı giyip taraftarımızla buluşmak ve maçlar kazanmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.

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