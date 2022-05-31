Oğuzhan Özyakup, Galatasaray ile görüşüyor

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Oğuzhan Özyakup'un Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda son kararı yeni seçilecek yönetim verecek.

Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray'da transfer temasları devam ediyor.

Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Başkan Burak Elmas'ın transfere istekli olduğu öğrenilse de formdan düşen, ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek.

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Sadece 1 asist yaptı

Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan, 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda 1 asist yaptı.

Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.