Oğuzhan Özyakup yol ayrımında

Süper Lig'de 4 büyüklerden Beşiktaş'a veda eden Oğuzhan Özyakup'a Türkeye'nin yanı sıra Avrupa'dan da taliplerin olduğu ifade edildi.

Süper Lig'i 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon şampiyon olmak için kadro hazırlıklarına şimdiden başladı.

Siyah-beyazlı ekip, takımın orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup'un ayrılığı ile işe koyuldu.

Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrıldı

10 yıldır formasını giydiği siyah-beyazlı ekibe veda eden Oğuzhan Özyakup, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden, bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim." sözleriyle takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Trabzonspor ve Başakşehir talip

29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Süper Lig'in şampiyon ekibi Trabzonspor'un ve ligi 65 puanla 4.sırada tamamlayan Başakşehir'in ilgilendiği öğrenildi.

Feyenoord da istiyor

Talipleri eksilmeyen Oğuzhanı için Hollanda Ligi ekiplerinde Feyenoord'un da takipte olduğu ifade edildi.

İki seçeneği bulunuyor

Henüz resmi bir açıklama yapmayan eski Beşiktaşlının önünde iki farklı lig seçeneği bulunuyor.

Karar vermekte aceleci davranmayacak

Beşiktaş’ta oynarken elde ettiği gelirin büyük bölümünü Hollanda’da değerlendiren Oğuzhan, gelecek sezon hangi kulüpte oynacağı konusunda aceleci olmadığını ve iyice düşündükten sonra karar vereceğini söyledi.

Bu sezon 17 maçta oynadı

Beşiktaş tarihine adını yazdıran oyuncu, bu sezon siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda 17 resmi maça çıkarken takımına 1 asist ile katkı sağladı.

5 kupa kazandı

Aynı zamanda Beşiktaş kariyeri boyunca toplamda 310 müsabakada görev alan oyuncu, 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası ile 1 Süper Kupa kazanma başarı gösterdi.



