Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir de talip oldu

Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir de talip oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'u, Trabzonspor ve Karagümrük'ün yanı sıra Başakşehir de listesine ekledi.

Oğuzhan Özyakup, 2012'de kapısından içeri girdiği Beşiktaş ile vedalaştı.

Deneyimli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un, Trabzonspor'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Abdullah Avcı'nın oyuncuyu çok istediği belirtilirken anlaşmanın sağlandığı öne sürülmüştü.

Başakşehir de devreye girdi

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün de hedefinde olan Oğuzhan Özyakup'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

2021-22 sezonunun devre arasından beri Başakşehir'in radarındaki Oğuzhan Özyakup için turuncu-lacivertlilerin tekrar harekete geçtiği belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun, kadrosunda çok istediği tecrübeli futbolcuya projesinden bahsettiği ve Ozzie'ye takımda vereceği rolü anlattığı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup devre arasında da Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

"Oğuzhan Özyakup çok değerli" demişti

Daha sonra konuyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, transfer için sezon sonunu işaret etmişti.

Emre Belözoğlu o dönem yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında." ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan Özyakup'un son karnesi

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkabilen Oğuzhan Özyakup, 1 asistlik performans sergileyebildi.

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,3 milyon euro.