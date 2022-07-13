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    Okan Buruk: Boateng aranan isim değil

    Okan Buruk: Boateng aranan isim değil

    Galatasaray’ın gündemine gelen Jerome Boateng, teknik direktör Okan Buruk tarafından istenilmediği duyuruldu.
    • 13.07.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 16:56
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    Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı renklerine bağlamıştı.

    Sarı-kırmızılı ekibinin, Sevilla’ya transfer olan Marcao’nun yerini doldurmak istediği ifade edilirken, gündeme gelen isim Boateng olmuştu.

    Okan Buruk: Boateng aranan isim değil #1

    Okan Buruk istemedi

    Bild’de yer alan habere göre; Galatasay teknik direktörü Okan Buruk’un Boateng’in transferini veto ettiği belirtildi.

    Genç teknik adamın, Alman savunma oyuncusun yavaş ve yeterince iyi bulmadığını için transferine onay vermediği ifade edildi.

    Okan Buruk: Boateng aranan isim değil #2

    33 yaşında, piyasa değeri 3.5 milyon euro

    Geçen sezon Bayen Münih ve Lyon’da forma giyen 33 yaşındaki stoperin güncel verilere göre 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

    Okan Buruk: Boateng aranan isim değil #3

    Okan Buruk: Boateng aranan isim değil #4


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