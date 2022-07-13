Okan Buruk: Boateng aranan isim değil

Okan Buruk: Boateng aranan isim değil

Galatasaray’ın gündemine gelen Jerome Boateng, teknik direktör Okan Buruk tarafından istenilmediği duyuruldu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş’ı renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılı ekibinin, Sevilla’ya transfer olan Marcao’nun yerini doldurmak istediği ifade edilirken, gündeme gelen isim Boateng olmuştu.

Okan Buruk istemedi

Bild’de yer alan habere göre; Galatasay teknik direktörü Okan Buruk’un Boateng’in transferini veto ettiği belirtildi.

Genç teknik adamın, Alman savunma oyuncusun yavaş ve yeterince iyi bulmadığını için transferine onay vermediği ifade edildi.

33 yaşında, piyasa değeri 3.5 milyon euro

Geçen sezon Bayen Münih ve Lyon’da forma giyen 33 yaşındaki stoperin güncel verilere göre 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.