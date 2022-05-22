Okan Buruk: Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum

Yeni sezonda yeni hoca ile çalışmak isteyen sarı-kırmızılılarda hoca adaylarından Okan Buruk, "Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı kendime yakıştırdım, istiyorum." dedi.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Domenec Torrent'ten de istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da yapılacak seçimlerde kulübün yeni başkanı seçilecek.

Galatasaray'da başkan adayları da Domenec Torrent ile yola devam etmek istemiyor.

Teknik direktörlük koltuğu için en büyük adaylardan biri de Okan Buruk... Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan Buruk NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' isimli programın konuğu oldu.

"Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum"

Konuyla ilgili açıklama yapan Buruk, "2013'ten beri tek başıma çalışıyorum. Birçok takımı çalıştırdım. Galatasaray'a birçok kez rakip oldum. Duygularınızı belirtmeyi o anlamda doğru bulmuyorum. Taraftara şirin görünmek değil. Bir futbol adamıyım. Zirveye çıkmak istiyorum. Çok çaba harcadım. En dipten geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı kendime yakıştırdım, istiyorum.





"Birçok insandan da bunu alabilmek önemli"

Birçok insandan da bunu alabilmek önemli. Sokak bir ayna. Sokaktan size insanlar gittiğiniz her yerde size olan sevgisini, ilgisini mesleki anlamda gösteriyor. Birçok yerden, Galatasaray'dan bunu duyabilmek çok değerli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanda olacaksa olsun. Bu çok önemli benim için. Doğru zamanın geldiğini de düşünüyorum." ifadelerini kullandı.