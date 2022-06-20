Okan Buruk, transfer çalışmalarına başladı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük görevine başlayacak olan Okan Buruk, yönetimden Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını istedi.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geriye sayım başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı başarılı teknik adamın, 1-2 gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Buruk'un, Galatasaray'la el sıkıştıktan sonra sportif direktör Cenk Ergün'le beraber yeni sezon planlaması için hemen kolları sıvadığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 47 yaşındaki hocanın, transferi konusunda en istekli olduğu isimlerin başında Halil Dervişoğlu geliyor.

Halil konusunda çok istekli

Okan Buruk'un, Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede, milli futbolcunun bonservisinin alınması konusunda çok istekli bir tutum sergilediği belirtiliyor.

Başakşehir'i çalıştırdığı ve şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un, çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamak istediği ifade ediliyor.

Genç hocanın, bu nedenle Halil'in mutlaka yeni sezonda takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında.

Umut Bozok'tan vazgeçildi

İddialara göre Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu konusundaki ısrarı nedeniyle daha önce prensipte anlaşma sağlanan Umut Bozok'tan vazgeçti. Umut da bu nedenle Trabzonspor'la görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılıların, şu anda Halil Dervişoğlu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Pazarlıklar devam ediyor

İngilizlerin, milli futbolcumuz için 5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla tatmin edici bir performans sergileyemeyen 22 yaşındaki Halil, 33 maçta 5 gole imza atabildi.

Ancak yıldız futbolcu, Milli Takımımız'da Stefan Kuntz'un çift forvetli sisteminde ne kadar etkili bir hücum oyuncusu olduğunu gözler önüne serdi.