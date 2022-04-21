Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Teknik direktörlük için adı Galatasaray'la anılan Okan Buruk, "Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk, Galatasaray teknik direktörlüğü olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da seçim kaosu sürerken başkan adaylarının yola devam etmeyeceğini açıkladığı Domenec Torrent'in ardından gözler, yeni hocanın kim olacağı konusuna çevrildi.

Sarı-kırmızılı takımla adı sık sık anılan Okan Buruk, sessizliğini bozdu ve Galatasaray sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"Benim için bir yenilenme dönemi oldu"

Takım çalıştırmaya verdiği araya değinen Buruk, “Benim için bir yenilenme, dinlenme, bazı şeyleri gözden geçirme dönemi oldu. Dışarıdan bazen bazı şeyleri daha net görüyorsun. Bir süredir Paris'teydim.

2-3 aylık aralar olmuştu ama bu en uzun ara oldu. Akhisar'la Türkiye Kupası sevinci yaşamıştık, Başakşehir sonrası şampiyon olmuş bir hoca olarak doğru bir projenin içinde bulunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için bekledim ve en uygun proje için de bekliyorum.” dedi.

"Birçok teklif aldım"

Sabah’a konuşan deneyimli teknik adam, “Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. Yüzde 100 istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim.” ifadelerini kullandı.

"Yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur"

Hoca adaylığıyla ilgili Okan Buruk, “Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım.

Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım.” dedi.