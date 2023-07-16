Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Pazartesi günü bekliyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız golcü Mauro Icardi'nin pazartesi günü geleceğini açıkladı.

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Galatasaray taraftarının merakla beklediği müjdeyi Okan Buruk verdi.

Geçen sezon başarı performansı ile taraftarın gözdesi olan Mauro Icardi'nin trasferinde son durum belli oldu.

Ajans1905'in programına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eşinin sağlık durumundan dolayı transferi geciken yıldız golcü hakkında, "Icardi'yi pazartesi günü bekliyoruz" ifadesini kullandı.

KAP açıklaması bekleniyor

Arjantinli yıldızla yapılan transfer görüşmesinin kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi bekleniyor.