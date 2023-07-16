Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Pazartesi günü bekliyoruz
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taraftarının merakla beklediği müjdeyi verdi.

Geçen sezon başarı performansı ile taraftarın gözdesi olan Mauro Icardi'nin trasferinde son durum belli oldu.

Ajans1905'in programına katılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eşinin sağlık durumundan dolayı transferi geciken yıldız golcü hakkında, "Icardi'yi pazartesi günü bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Pazartesi günü bekliyoruz

KAP açıklaması bekleniyor

Arjantinli yıldızla yapılan görüşmesinin kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi bekleniyor.