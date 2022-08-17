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    Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi

    Buruk’un Patrick van Aanholt’un performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni bir sol bek talebinde bulunduğu öğrenildi.
    • 17.08.2022 - 09:15
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    Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi

    Okan Buruk’un Patrick van Aanholt’un performansından memnun olmadığı ve yönetimden yeni bir sol bek talebinde bulunduğu öğrenildi. Genç teknik adamın son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Aanholt’un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.

    Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt’u kenara çekip, Kazımcan Karataş’ı sahaya süren Okan Buruk aslında bu kararı ile Van Aanholt’tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti.

    Okan Buruk tan sol beke transfer talebi #1

    Sol bek de alınacak

    Okan Buruk’un bu sürpriz talebinden sonra sarı-kırmızılılar; forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.

    Okan Buruk tan sol beke transfer talebi #2

    Ömer Bayram da gidiyor

    Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda yer almayan Ömer Bayram’ın da gözden çıkarıldığı aktarıldı. 31 yaşındaki deneyimli sol bekin önümüzdeki günlerde kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

    Okan Buruk tan sol beke transfer talebi #3

    Torreira ilk 11'e

    Galatasaray formasını ilk kez Giresunspor maçında giyen Lucas Torreira, Ümraniyespor karşılaşmasıyla beraber ilk 11’e giriyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un cuma akşamı oynayacakları Ümraniyespor maçına 26 yaşındaki oyuncuyla başlamayı düşündüğü öğrenildi.

    Dries Mertens’in alacağı sürenin de Ümraniyespor maçıyla daha da artacağı belirtildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Ümraniyespor sınavının hazırlıklarına devam etti.

    Okan Buruk tan sol beke transfer talebi #4


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