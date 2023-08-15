Okan Buruk'u yine etkileyemedi! Yusuf Demir, Avrupa'ya kiralanıyor

Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir iddia geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Basel, Yusuf Demir'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Habere göre; yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Okan Buruk beğenmedi
Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan Hoca'nın gözüne girmeyi başaramadı.
Sadece 6 maçta oynadı
Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.