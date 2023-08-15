Okan Buruk'u yine etkileyemedi! Yusuf Demir, Avrupa'ya kiralanıyor Yusuf Demir için Galatasaray'da yolun sonu gözüktü. Sarı-kırmızılılarda fazla süre bulamayan 20 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Demir, kiralık olarak İsviçre'ye gitmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir için yeni bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Basel, Yusuf Demir'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Habere göre; yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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Okan Buruk beğenmedi

Galatasaray'da Okan Buruk'la Yusuf Demir'in yıldızı bir türlü barışmıyor. Geçen sezon 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen, ancak yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan Hoca'nın gözüne girmeyi başaramadı.

Sadece 6 maçta oynadı

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.