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    Okan Kocuk: Hedefim Galatasaray'da oynamak

    Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, "Hedefim Galatasaray'da oynamak" dedi.
    • 06.05.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:55
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    Okan Kocuk: Hedefim Galatasaray'da oynamak

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sona ererken alt sıralarda ligde kalma mücadelesi hala devam ediyor.

    Bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen Giresunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı başarılı kalecisi Okan Kocuk, takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi.

    Okan Kocuk: Hedefim Galatasaray da oynamak #1

    "Geri döneceğim"

    Geleceğiyle ilgili olarak Okan Kocuk, "Tabii kiralık oyuncuyum, geri döneceğim. Galatasaray'da da oynamak istiyorum, hedefim Galatasaray'da oynamak. Galatasaray'ın oyuncusuyum ama hayat, zaman ne getirir, bunu bilemeyiz." ifadelerini kullandı.


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