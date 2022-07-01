Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldığını açıkladı.

İspanya La Liga'da top koşturan Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti.

28 yaşındaki futbolcu, paylaşımda "Görüşmelerimiz sonucunda, RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz." ifadesini kullandı.

Okay Yokuşlu'nun ismi daha önce transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.