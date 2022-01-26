Euro
15.3063
0.42%
Dolar
13.5620
0.63%
Altın
805.2650
0.52%
Borsa
1966
1.08%
Bitcoin
521.630
4.18%
BTXN Coin
30.26
4.05%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    Okay Yokuşlu, Getafe'de

    Okay Yokuşlu, Getafe'de

    Getafe, Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya'dan ayrılamadı.

    Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da istediği milli futbolcumuzun yeni takımı açıklandı.

    Yokuşlu, aynı ligde mücadele eden Getafe'ye transfer oldu.

    Okay Yokuşlu, Getafe'de İZLE

    OPSİYONLU KİRALIK

    La Liga ekiplerinden Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

    Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga'da 8 maçta forma giydi.

    İspanyol ekibi, oyuncunun transferini dünyaca ünlü yarışma programlarından olan Çarkıfelek ile duyurdu.

    Okay Yokuşlu, Getafe de #1

    Okay Yokuşlu, Getafe de #2

    Okay Yokuşlu, Getafe de #3


    Görüş Bildir