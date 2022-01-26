Getafe, Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya'dan ayrılamadı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da istediği milli futbolcumuzun yeni takımı açıklandı.

Yokuşlu, aynı ligde mücadele eden Getafe'ye transfer oldu.

Okay Yokuşlu, Getafe'de İZLE



OPSİYONLU KİRALIK

La Liga ekiplerinden Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga'da 8 maçta forma giydi.

İspanyol ekibi, oyuncunun transferini dünyaca ünlü yarışma programlarından olan Çarkıfelek ile duyurdu.