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Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.