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    Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

    Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 18.07.2022 - 15:19
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    Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion'da

    La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

    Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

    Daha önce 16 maçta forma giymişti

    Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.

    Okay Yokuşlu yeniden West Bromwich Albion da #1


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