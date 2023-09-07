Olarenwaju Kayode, Gençlerbirliği'nde 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA

1'inci Lig'e bu sezon aldığı önemli galibiyetlerle iyi bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, kadrosuna yeni bir oyuncuyu daha kattı.

Başkent ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Niyazi Akdaş da katıldı.

Türkiye'de 3 takımda oynamıştı

Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formaları giyen tecrübeli oyuncu; ASEC Mimosas, AFAD Djekanou, FC Luzern, FC Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona FC ve Shakhtar Donetsk gibi takımlarda da oynadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)