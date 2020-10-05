Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor'da

Transferin son gününde Yeni Malatyaspor da kadrosunu güçlendiren takımlardan biri oldu. Sarı-siyahlı ekip, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen Olcay Şahan'ı transfer etti.