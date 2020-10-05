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    Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor'da

    Transferin son gününde Yeni Malatyaspor da kadrosunu güçlendiren takımlardan biri oldu. Sarı-siyahlı ekip, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen Olcay Şahan'ı transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 18:05
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    Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son olarak Denizlispor forması giyen Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    KULÜP RESMEN AÇIKLADI

    Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz."

    Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor da #1

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