- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor'da
Olcay Şahan, Yeni Malatyaspor'da
Transferin son gününde Yeni Malatyaspor da kadrosunu güçlendiren takımlardan biri oldu. Sarı-siyahlı ekip, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen Olcay Şahan'ı transfer etti.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 18:05
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son olarak Denizlispor forması giyen Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
KULÜP RESMEN AÇIKLADI
Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz."