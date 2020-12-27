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    Lyon, Ersin Destanoğlu'nu izletiyor

    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'u peşine taktı. 19 yaşındaki kaleciyi izleten Fransızlar gelen rapor doğrultusunda harekete geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 13:36
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 13:37
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    Lyon, Ersin Destanoğlu'nu izletiyor

    Beşiktaş’la sözleşme yenilemesi performansına olumlu yansıyan Ersin Destanoğlu, 2 maçtır kalesini gole kapatmayı başardı. Takım çalışmalarında da istikrarını sürdüren 19 yaşındaki file bekçisi, yarınki Sivas mücadelesiyle seriyi 3’e çıkarmayı hedefliyor.

    Lyon, Ersin Destanoğlu nu izletiyor #1

    PERFORMANSI ARTIŞA GEÇTİ

    Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan ve maaşında iyileştirme alan 19 yaşındaki kaleci, son haftalardaki performansıyla kalesinde güven veriyor.

    2’si üst üste Erzurumspor ve Ankaragücü olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesinde gol görmeyen genç file bekçisi, Utku Yuvakuran’dan devraldığı formanın hakkını verdi.

    Başarılı kaleci, Sivasspor maçıyla gol yememe serisini 3’e çıkarmayı amaçlıyor. Sergen Yalçın'ın Karius'un gitmesinin ardından formayı teslim ettiği 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Haziran 2020’den bu yana 7 karşılaşmada gol yemedi.

    Lyon, Ersin Destanoğlu nu izletiyor #2

    LYON İZLİYOR

    Ersin Destanoğlu’yla ara transfer dönemine sayılı günler kala Fransa Ligi temsilcisi Lyon ilgileniyor.

    Birçok maça gözlemcilerini gönderen Lyon'un genç file bekçisi için olumlu rapor gelmesi halinde siyah-beyazlı takımla temasa geçeceği öğrenildi.

    Lyon, Ersin Destanoğlu nu izletiyor #3

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