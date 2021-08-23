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    Olimpiu Morutan, Galatasaray'a gelmek istiyor

    Olimpiu Morutan, Galatasaray'a gelmek istiyor

    Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın menajeri, futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe gelmek istediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:56
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    Galatasaray’da transfer harekatı devam ederken, uzun zamandır Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile sık sık transfer dedikoduları çıkıyor.

    Daha önce Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, oyuncu için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söylemişti.

    Ancak Morutan’ın menajerinden, Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

    “GALATASARAY’A GELMEK İSTİYORUZ”

    Ajansspor’a konuşan Florin Vulturar, "Oyuncu Galatasaray’a gelmek istiyor mu?" sorusuna, “Evet ben de futbolcu da Galatasaray’a gelmek istiyoruz. Galatasaray büyük kulüp ve inanılmaz taraftarı var. Ancak transfer konusu iki kulüp başkanın arasında.” cevabını verdi.

    Olimpiu Morutan, Galatasaray a gelmek istiyor #1

    “3 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELİRSE SATARIZ”

    Daha önce kulüp başkanı Becali, "Oyuncuyu 10 milyon eurodan aşağı satmak istemiyoruz" derken kısa süre önce "3 milyon euroluk teklif gelse satarız" açıklaması yapmıştı.

    Olimpiu Morutan, Galatasaray a gelmek istiyor #2

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