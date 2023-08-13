Olimpiu Morutan, Pisa'ya geri dönüyor İtalyan ekibi Pisa, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ı satın alma opsiyonuyla bir kez daha kiralıyor.

2023-2024 sezonunda da şampiyon olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak olan futbolcular için mesai harcıyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte kiralık forma giydiği İtalya Serie B takımı Pisa'ya veda eden ve sarı-kırmızılı takıma geri dönen hücum oyuncusu Olimpiu Morutan hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.

Satın alma opsiyonuyla kiralanacak

Di Marzio'nun haberine göre; Pisa'nın Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.

İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.

Ayrılık sinyalini vermişti

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşındaki Zalgiris maçı sonrası Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrılabileceğini ima etmişti.

Okan Buruk söz konusu maç sonrası "Olimpiu Morutan'la ilgili kararımızı yakında vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon 36 maça çıktı

Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Rumen futbolcunun adı son dönemlerde Süper Lig ekipleri ile de anılıyordu.

Pisa'da geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada forma giyen Morutan, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.