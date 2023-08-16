Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oluyor Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'ın Ankaragücü'ne kiralanacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni sezon kadro yapılanmasında yer almayan Olimpiu Morutan takımdan ayrılıyor.

Rumen futbolcunun, Pisa'dan gelen teklifi reddettiği ve Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne kiralanacağı öğrenildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkent ekibiyle her konuda anlaşmaya varırken, transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın onayı bekleniyor.

6 gol, 8 asist

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'da 36 maça çıkan Morutan; 6 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.