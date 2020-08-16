Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Olympiakos, Garry Rodrigues'i istiyor

    Fenerbahçe'de Al Ittihad'dan kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues'e Valbuena'nın takımı Olympiakos'tan teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 09:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Olympiakos, Garry Rodrigues'i istiyor

    Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların bazılarıyla da yolların ayrılması planlanıyor.

    Geçtiğimiz sezonda performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Garry Rodrigues'e Yunan ligi takımlarından Olympiakos'un teklif yaptığı öğrenildi.

    Olympiakos, Garry Rodrigues i istiyor #1

    FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

    Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad ile temasa geçen Olympiakos, anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor.

    Performansından memnun olmadığı Garry Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin bu transferin gerçekleşmesini dört gözle beklediği ve futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

    Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

    Olympiakos, Garry Rodrigues i istiyor #2

    GEÇEN SEZON ÇOK GOL KAÇIRDI

    Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon toplam 29 resmi maça çıktı.

    Rodrigues bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 6 da asist yaptı.

    Görüş Bildir