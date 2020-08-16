Olympiakos, Garry Rodrigues'i istiyor

Fenerbahçe'de Al Ittihad'dan kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues'e Valbuena'nın takımı Olympiakos'tan teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.

Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların bazılarıyla da yolların ayrılması planlanıyor.

Geçtiğimiz sezonda performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Garry Rodrigues'e Yunan ligi takımlarından Olympiakos'un teklif yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad ile temasa geçen Olympiakos, anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Performansından memnun olmadığı Garry Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin bu transferin gerçekleşmesini dört gözle beklediği ve futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

GEÇEN SEZON ÇOK GOL KAÇIRDI

Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon toplam 29 resmi maça çıktı.

Rodrigues bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 6 da asist yaptı.