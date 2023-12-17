Olympiakos, Miguel Crespo'yu transfer etmek istiyor Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya Yunan ekibi Olympiakos talip oldu.

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Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miguel Crespo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımla 2 Ekim tarihinde 2025'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan orta saha oyuncusuna transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Olympiakos ilgileniyor

Sports Digitale'nin haberine göre, Olympiakos, Crespo ile ilgileniyor. Yunan temsilcisi, bu transfer için 27 yaşındaki futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

Estoril'in eski sportif direktörü, Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves, Crespo'nun temsilcisi ile Atina'da bir araya geldi.

Fenerbahçe formasını 77 kez giydi

Bu sezon Fenerbahçe'de yedek durumuna düşen Crespo, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde 77 karşılaşmaya çıktı.

Orta saha mevkisinde oynayan Crespo bu maçlarda 5 gol ve 7 asistle mücadele etti.