Olympiakos, Miha Zajc ile ilgileniyor

Yunan basını tarafından, ligi şampiyon tamamlayan Olympiakos'un, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Yunanistan Ligi'ni şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Wolverhampton ile karşılaşacak olan Olympiakos, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yunan ekibinin, listesinde yer alan bir isimin ise Fenerbahçeli futbolcu olduğu belirtildi.

MİHA ZAJC'I İSTİYORLAR

Ülke basınında yer alan haberlere göre; kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yunan basını tarafından, Slovenya Milli Takımı'nın yeri doldurulamaz bir oyuncusu olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu için Olympiakos'un sarı-lacivertlilere teklif yapacağı belirtildi.

17 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euroya transfer olan Zajc, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.