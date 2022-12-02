Omar Elabdellaoui, Bodo/Glimt'e transfer oldu

Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı Omar Elabdellaoui, ülkesinin takımı olan Bodo/Glimt'e transfer oldu.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu.

Bodo/Glimt transferi duyurdu

Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt, Omar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ve Omar'ın şimdiden takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcu, böylece deneyimli sağ bek tam 11 yıl sonra ülkesine döndü.

Norveç Milli Takımı kadrosuna seçilmişti

Omar Elabdellaoui üç ay önce kulüpsüz olmasına rağmen Norveç Milli Takımı kadrosuna seçilmişti. Norveçli futbolcu, Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City gibi takımlarda da forma giymişti.

Gözünden ameliyat olmuştu

Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile sözleşmesi eylül ayında tek taraflı feshedilmişti.

Sarı-kırmızılılarda 20 maça çıkan oyuncu 1 de asist yapmış, yılbaşı gecesi havai fişek patlamasıyla yaralanmasının ardından gözünde görme kaybı oluşmuş, ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.