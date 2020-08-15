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    Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da

    Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da

    Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Cimbom ayrıca, kaleci sorununu da Fatih Öztürk ile çözdü.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 14:57
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    Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da

    Galatasaray, aradığı sağ beki sonunda buldu...

    Mariano ile sözleşme uzatmayan sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.

    KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Yunanistan'dan yola çıkan 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

    Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray da #1

    FATİH ÖZTÜRK DE G.SARAY'DA

    Öte yandan Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından kaleci arayışı içine giren Cimbom, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Fatih Öztürk'ü de kadrosuna kattı.

    Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray da #2

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