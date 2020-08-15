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Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da

Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da

Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Cimbom ayrıca, kaleci sorununu da Fatih Öztürk ile çözdü.