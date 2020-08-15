- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da
Omar Elabdellaoui ile Fatih Öztürk Galatasaray'da
Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Cimbom ayrıca, kaleci sorununu da Fatih Öztürk ile çözdü.
- Haber Merkezi
- 15.08.2020 - 14:57
Galatasaray, aradığı sağ beki sonunda buldu...
Mariano ile sözleşme uzatmayan sarı-kırmızılılar, Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSTANBUL'A GELİYOR
Yunanistan'dan yola çıkan 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.
FATİH ÖZTÜRK DE G.SARAY'DA
Öte yandan Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından kaleci arayışı içine giren Cimbom, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Fatih Öztürk'ü de kadrosuna kattı.