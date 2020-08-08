Omar Elabdellaoui, Türkiye'ye geliyor

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Galatasaray'ın Mariano'nun yerine transfer ettiği Omar Elabdellaoui, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, ilk yabancı transferini açıklamaya hazırlanıyor...

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'le de her konuda anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

1 MİLYON EURO ALACAK

3 senelik anlaşma yapılan Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro verileceği belirtildi.