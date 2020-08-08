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    Omar Elabdellaoui, Türkiye'ye geliyor

    Omar Elabdellaoui, Türkiye'ye geliyor

    Galatasaray'ın Mariano'nun yerine transfer ettiği Omar Elabdellaoui, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 11:01
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    Omar Elabdellaoui, Türkiye'ye geliyor

    Galatasaray, ilk yabancı transferini açıklamaya hazırlanıyor...

    Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'le de her konuda anlaşmaya vardı.

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Yunan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    1 MİLYON EURO ALACAK

    3 senelik anlaşma yapılan Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro verileceği belirtildi.

    Omar Elabdellaoui, Türkiye ye geliyor #1

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