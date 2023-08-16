Omar Fayed resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe daha önce görüşmelere başladığı Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, genç bir ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe daha önce görüşmelere başladığını açıkladığı 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncunun da resmen duyurulmasının ardından sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki 12. transferini gerçekleştirdi.

"Kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı.



Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.



Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz.

Omar Fayed kimdir?

Omar Fayed, 4 Temmuz 2003 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Omar'ın mevkisi stoper.

El Mokawloon altyapısından yetişen ve 2022 yılından itibaren A takım kadrosunda bulunan 20 yaşındaki stoper, toplam 29 resmi maçta forma giydi.

Mısır U20 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan ve 1 gol atan Omar, U23 Milli Takımı'yla da 1 maçta yer aldı.