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    Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e çok yakın

    Süper Lig takımlarından Başakşehir, Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:00
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    Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e çok yakın

    Konyaspor'un simge oyuncularından Ömer Ali Şahiner, Başakşehir ile anlaştı.

    BONSERVİSTE ANLAŞMA SAĞLANDI

    Milli futbolcu için Başakşehir'in, Konyaspor'a teklifinin 1 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi.

    Bunun yanı sıra Konya ve Konyaspor ile simgeleşmiş Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'daki alacaklarından da vazgeçti.

    Ömer Ali Şahiner, Başakşehir e çok yakın #1

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