Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e çok yakın

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona geldi.

Konyaspor'un simge oyuncularından Ömer Ali Şahiner, Başakşehir ile anlaştı.

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Milli futbolcu için Başakşehir'in, Konyaspor'a teklifinin 1 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi.

Bunun yanı sıra Konya ve Konyaspor ile simgeleşmiş Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'daki alacaklarından da vazgeçti.