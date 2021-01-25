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- Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e çok yakın
Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e çok yakın
Süper Lig takımlarından Başakşehir, Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona geldi.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 16:51
- Güncelleme : 25.01.2021 - 17:00
Konyaspor'un simge oyuncularından Ömer Ali Şahiner, Başakşehir ile anlaştı.
BONSERVİSTE ANLAŞMA SAĞLANDI
Milli futbolcu için Başakşehir'in, Konyaspor'a teklifinin 1 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi.
Bunun yanı sıra Konya ve Konyaspor ile simgeleşmiş Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'daki alacaklarından da vazgeçti.