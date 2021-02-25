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    Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor

    Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor

    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine, Ömer Bayram'ın kontratını uzatma kararı aldı. Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretine zam da yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 10:09
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    Son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da gözler, iç transfere çevrildi.

    Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı oyuncuların kontratlarını uzatmak için harekete geçti.

    İlk olarak Muslera'nın menajeriyle görüşen ve 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, şimdi de Ömer Bayram'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

    Ömer Bayram ın sözleşmesi uzatılıyor #1

    400 BİN EURO KAZANIYOR

    Geçtiğimiz sezonu 10 asist 1 golle tamamlayan, bu sezon ise Fatih Terim'in jokeri haline gelen Bayram'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

    Galatasaraylı idarecilerin, 400 bin euroluk maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretine de zam yapacağı aktarıldı.

    Ömer Bayram ın sözleşmesi uzatılıyor #2

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