Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine, Ömer Bayram'ın kontratını uzatma kararı aldı. Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretine zam da yapacak.

Son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da gözler, iç transfere çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı oyuncuların kontratlarını uzatmak için harekete geçti.

İlk olarak Muslera'nın menajeriyle görüşen ve 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, şimdi de Ömer Bayram'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

400 BİN EURO KAZANIYOR

Geçtiğimiz sezonu 10 asist 1 golle tamamlayan, bu sezon ise Fatih Terim'in jokeri haline gelen Bayram'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Galatasaraylı idarecilerin, 400 bin euroluk maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretine de zam yapacağı aktarıldı.