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- Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor
Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 10:01
- Güncelleme : 25.02.2021 - 10:09
Son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da gözler, iç transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı oyuncuların kontratlarını uzatmak için harekete geçti.
İlk olarak Muslera'nın menajeriyle görüşen ve 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, şimdi de Ömer Bayram'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
400 BİN EURO KAZANIYOR
Geçtiğimiz sezonu 10 asist 1 golle tamamlayan, bu sezon ise Fatih Terim'in jokeri haline gelen Bayram'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Galatasaraylı idarecilerin, 400 bin euroluk maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretine de zam yapacağı aktarıldı.