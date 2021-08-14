Ömer Erdoğan: Boupendza satıldı

Teknik direktör Ömer Erdoğan, maç öncesi yaptığı açıklamada Boupendza'nın satıldığını dile getirdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'nin gündeminde de olduğu konuşulan geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'nın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Oyuncunun Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmamasının nedeni sorulan Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." ifadelerini kullandı.

İKİ CİDDİ KULÜP VAR ŞU AN”

Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Futbolcuları Aaron Salem Boupendza ile ilgili son olarak, "Görüştüğümüz kulüpler var. Olur olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcularımız çok değerli. O değerin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda biri Avrupa'dan biri Orta Doğu'dan ikisiyle görüşmeler devam ediyor." demişti.

İtalya'dan Atalanta ile İngiltere'den West Ham'ın da menajerleriyle görüştüğü Boupendza'nın Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi ile anlaştığı belirtildi.