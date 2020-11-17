Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da gündem oldu. Genç futbolcu Alman yorumcular tarafından "Türk Messi" olarak nitelendirildi.

Alman Sky Sport News kanalında yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, mercek altına alındı.

Her pazartesi yayınlanan programda transfer piyasasındaki güncel spekülasyonlara, gelişmelere ışık tutularken genç oyuncular da gözlemci raporları üzerinden seyircilere tanıtılıyor.

ALMANYA'DA GÜNDEM ÖMER FARUK BEYAZ

Transfer Update programının bu hafta scouting raporu üzerinden ele aldığı genç yıldızlardan biri de Ömer Faruk Beyaz oldu.

Sky Sport transfer uzmanları, Beyaz’ın müthiş bir yetenek ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke için ideal olabileceğini ifade ettiler.

“Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” diyen program yorumcuları Beyaz’ı 'Türk Messi' olarak nitelendirdi.