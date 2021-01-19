Fenerbahçe'de sözleşme uzatmak istemeyen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, kadro dışı bırakıldı. 17 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Tartışmasız Türkiye'nin en iyi genç futbolcusu" dediği Ömer Faruk Beyaz, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

KUPA MAÇINDA OYUNDAN ALINMIŞTI

Karacabey Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesi sonucu oyundan alınan 17 yaşındaki futbolcu, o günden sonra sarı-lacivertlilerle iplerini koparmıştı.

Kendisine değer verilmediğini düşünen genç yetenek, sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyince kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun geleceği hakkında bir açıklama yapan sportif direktör Emre Belözoğlu, "Ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." diyerek ayrılık sinyallerini vermişti.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Stuttgart, Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi takımların ilgilendiği Ömer Faruk'un, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.

MERİH DEMİRAL ÖRNEĞİ

Hatırlanacağı gibi Merih Demiral da benzer bir nedenden ötürü Fenerbahçe'den ayrılmış ve çeşitli takımlarda oynayarak Juventus'a kadar yükselmişti.