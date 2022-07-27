Petrol
101.91
2.46%
Euro
18.179
0.49%
Dolar
17.8985
0.23%
Altın
990.9
0.50%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
398.477
5.00%
BTXN Coin
11.02
15.03%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg'a kiralandı

    Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg'a kiralandı

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den, Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg’a kiralandığı açıklandı.
    • 27.07.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz sezonun başında Alman temsilci Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekibinde forma şansı bulmakta sıkıntı çekmişti. Yalnızca 4 lig maçında forma giymişti.

    18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Ömer” ifadelerine yer verildi.

    Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg a kiralandı #1

    Gönderme yaparak ayrılmıştı

    Sarı-lacivertli ekipten ayrılırken Ömer Faruk Beyaz, “Bana verdikleri güven için Stuttgart ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ailem ve temsilcilerimle birlikte Stuttgart lehine karar verdim. Çünkü, Stuttgart genç oyunculara odaklanan ve kulübün gelişimi için buna önem veren bir kulüp.” ifadelerini kullanmıştı.

    Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg a kiralandı #2

    Emre Belözoğlu yakından ilgilenmişti

    2021-22 sezonu futbolcu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu.

    Fenerbahçe altyapısından yetişip A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz, şimdi kariyerine Almanya 2’inci ligde devam ediyor.


    İlginizi Çekebilir

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı
    Metabot

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı

    ABD, 20 milyon varil ilave petrol satacak
    Dünya

    ABD, 20 milyon varil ilave petrol satacak

    Bakırköy'deki hastanenin iki ayrı noktasında yangın
    3. Sayfa

    Bakırköy'deki hastanenin iki ayrı noktasında yangın

    Görüş Bildir