Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg'a kiralandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den, Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg’a kiralandığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezonun başında Alman temsilci Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekibinde forma şansı bulmakta sıkıntı çekmişti. Yalnızca 4 lig maçında forma giymişti.

18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Ömer” ifadelerine yer verildi.

Gönderme yaparak ayrılmıştı

Sarı-lacivertli ekipten ayrılırken Ömer Faruk Beyaz, “Bana verdikleri güven için Stuttgart ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ailem ve temsilcilerimle birlikte Stuttgart lehine karar verdim. Çünkü, Stuttgart genç oyunculara odaklanan ve kulübün gelişimi için buna önem veren bir kulüp.” ifadelerini kullanmıştı.

Emre Belözoğlu yakından ilgilenmişti

2021-22 sezonu futbolcu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu.

Fenerbahçe altyapısından yetişip A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz, şimdi kariyerine Almanya 2’inci ligde devam ediyor.