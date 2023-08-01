Ömer Faruk Beyaz resmen Hatayspor'da Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.

Emre Mor gibi Ömer Faruk için de uğraşacak

Hatırlanacağı üzere Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde Emre Mor'dan büyük verim alarak oyuncunun yeniden yüksek seviyeye çıkmasında rol oynamıştı.

Volkan Hoca'nın Ömer Faruk için de benzer bir uğraş vereceği öğrenildi.

Stuttgart'a bedelsiz gitmişti

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, 2021/22 sezonunda sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyerek Stuttgart'a transfer oldu.

20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını FC Magdeburg'da kiralık olarak geçirmiş, devre arasında Stuttgart'a dönmüştü.