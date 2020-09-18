Ömer Faruk Beyaz sezon sonu gitmek istiyor

Genç yaşına rağmen yeteneğiyle birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Ömer Faruk Beyaz, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala ayrılık kararı aldı. Emre Belözoğlu futbolcuyla kısa süre içerisinde görüşecek.

Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

Barça ve Schalke 04 peşinde! Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona eriyor.

Avrupa devlerini peşine takan Ömer Faruk için Chelsea, Schalke 04 ve Barcelona devrede. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu için resmi teklifi ocak ayında yapacak olan bu kulüplerin yanı sıra birçok Avrupa takımı da futbolcuyu yakından takip ediyor.

FORMA ŞANSI BULACAĞINA İNANMIYOR

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta sadece 147 dakika forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ın takım arkadaşlarına "Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRECEK

Futbolcunun bu kararının ardından devreye sportif direktör Emre Belözoğlu'nun girmesi bekleniyor. Ömer Faruk'un rol model aldığı isimlerin başında gelen Belözoğlu'nun yıldız adayıyla bir görüşme yapıp ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.