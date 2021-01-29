Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser, Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, Gazete Futbol'a oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve Ömer Faruk'un Stuttgart'a transfer olacağını söyledi.

4 YILLIK ANLAŞMA

Mehmet Eser açıklamasında, "Ömer Faruk, Stuttgart'a gidiyor. 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaştık." dedi.

Schalke 04, Borussia Dortmund, Hoffenheim ve Barcelona'nın tekliflerinin geri çevirildiğini belirtirken, "Kulüplerin geleceği nasıl planladıkları önemliydi. Ömer'in mevkisine hangi transferlerin yapılacağını bilmek önemliydi. İspanya ve İngiltere'den çok yüksek seviye takımlar Ömer için fazla olurdu. Para onun yaşında önemli değildi." dedi.

"BUNDESLIGA EN İYİ ADRES"

Mehmet Eser ayrıca, "Bundesliga, Ömer için en iyi adres. Stuttgart teknik direktörü Sven Mislintat transferde önemli bir nedendi. Ousmane Dembele ve Jadon Sancho gibi yıldızları keşfetti, onları Bundesliga'ya getirdi. Elbette Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz" sözlerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN PROJELERİ GÜVENİLİR GÖZÜKMÜYORDU"

Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe'deki durumuna da değine Mehmet Eser: "Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör, hep diğer oyunculara güvendi. Skor 2-0, 3-0 olduğunda bile böyleydi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, Fnerbahçe'nin bize sunduğu projeler güvenilir görünmüyordu." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu.

Onun da etkisiyle Fenerbahçe’de Ömer Faruk, 2’si 11’de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya’daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU OLUMLU BİTMEYECEK DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada,"Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım" ifadelerini kullanmıştı.