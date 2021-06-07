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    Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile sözleşme imzaladı

    Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile sözleşme imzaladı

    Alman kulübü VfB Stuttgart, 17 yaşındaki genç orta saha Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:55
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    VfB Stuttgart, sözleşmesi bittikten sonra altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılan 17 yaşındaki genç orta saha Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar mukavele imzalandığını açıkladı.

    Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile sözleşme imzaladı #1

    "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

    Kulübün resmi internet sitesine röportaj veren Ömer Faruk, "Kulübün genç oyunculara çok fazla gelişme şansı verdiğini gördüm. Bu yüzden çok mutluyum. Takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım." dedi.

    Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile sözleşme imzaladı #2

    "ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

    Gelecek hakkında da konuşan Beyaz, "Kulübün bana duyduğu güveni sportif başarılarımla boşa çıkarmamak istiyorum. İlk günden itibaren bunun için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile sözleşme imzaladı #3

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