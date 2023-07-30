Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e Hatayspor'la dönüyor Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen daha sonra Avrupa hayaliyle Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor'la anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon 6 Şubat tarihinde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Gaziantep FK ile Süper Lig'den çekilen Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde lige dönmeyi hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden bordo-beyazlı ekip, sürpriz bir isme imza attırmak üzere.

Ömer Faruk Beyaz'la anlaşılmak üzere

Hatay yerel medyasından Mustafa Dilek'in haberine göre; Hatayspor, Fenerbahçe altyapısında yetişip Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmak üzere.

Volkan Demirel'le çalışmıştı

Volkan Demirel ile Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde çalışma fırsatı bulan Ömer Faruk Beyaz, 2020 yılında Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıkmıştı.

En genç kaptan olmuştu

Ömer Faruk Beyaz'a Rizespor ile oynanan lig maçında Emre Belözoğlu tarafından oyundan çıkarken kaptanlık pazubandı verilmişti. Ömer Faruk böylelikle Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olmuştu.

Avrupa hayaliyle ayrıldı

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesini uzatmayan ve Avrupa'ya gitme hayaliyle kulübüne rest çeken Ömer Faruk, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Oyuncu burada bir türlü forma şansı bulamadı ve Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralandı. Kariyerinde A takım seviyesinde yalnızca 17 maçı bulunan genç futbolcunun gol veya asist katkısı bulunmuyor.