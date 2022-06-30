Ömer Toprak Antalyaspor için imzaya geliyor

Ömer Toprak Antalyaspor için imzaya geliyor

Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoper Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonda Nuri Şahin ile birlikte daha kaliteli bir kadro kurup Avrupa’da başarı hedefliyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaştı.

İmzayı atacak

DHA’nın haberine göre; tecrübeli oyuncu bugün Türkiye’ye gelerek imzayı atacak.

Akdeniz ekibi Antalyaspor daha önce kaleci Alperen Uysal ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmıştı.

Ömer Toprak'ın kariyeri

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti.

Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.