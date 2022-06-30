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- Ömer Toprak Antalyaspor için imzaya geliyor
Ömer Toprak Antalyaspor için imzaya geliyor
- 30.06.2022 - 09:03
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonda Nuri Şahin ile birlikte daha kaliteli bir kadro kurup Avrupa’da başarı hedefliyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaştı.
İmzayı atacak
DHA’nın haberine göre; tecrübeli oyuncu bugün Türkiye’ye gelerek imzayı atacak.
Akdeniz ekibi Antalyaspor daha önce kaleci Alperen Uysal ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmıştı.
Ömer Toprak'ın kariyeri
32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti.
Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.