Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan ve serbest kalan milli stoper Ömer Toprak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonda Nuri Şahin ile birlikte daha kaliteli bir kadro kurup Avrupa’da başarı hedefliyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaştı.

"Hoş geldin Ömer Toprak"

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada; "Hoş Geldin Ömer Toprak! Kulübümüz Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ömer Toprak, Antalyaspor'da ViDEO

"Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız"

Ömer için kulüp özel bir video hazırladı. Milli oyuncu videoda, “Büyük hedeflere ulaşmak, son düdük çalana kadar takımını savunmak ve birlikte kazanmak için cesurların safında yer almak gerekir. Kararlarımı alırken cesur olmam gerektiğini bilerek büyüdüm. Elbette hatalarımız olacak, elbette tökezleyeceğiz ama devam etmek için yine cesur olmaya ihtiyacımız var. Çünkü beni ayakta tutan cesurların takımında yer almak. Ben Ömer Toprak! Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Ömer Toprak'ın kariyeri

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti.

Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.