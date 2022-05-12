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    Onyekuru, Galatasaray'a dönmek istiyor

    Onyekuru, Galatasaray'a dönmek istiyor

    Süper Lig'de daha önce 3 kez Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Olympiakos'tan memnun olmadığını ve sarı-kırmızılı ekibe geri dönmek istediğini söyledi.
    • 12.05.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:38
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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve bu sezon beklenileni karşılayamayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

    Onyekuru, Galatasaray a dönmek istiyor #1

    Olympiakos'ta çok mutsuz

    Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim döneminde ilişkilerin tamamen koptuğu, ancak son günlerde Burak Elmas ve ekibinin aradaki buzları erittiği menajer D'Avila, Nijeryalı yıldızın Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu ve Galatasaray'a dönmeyi çok istediğini ifade etti.

    11 Haziran'daki kongrede aday olmaya ve görevine devam etmeye hazırlanan Burak Elmas; sportif direktör Sensibile ile birlikte D'Avila'nın bu önerisini değerlendirmeye aldı.

    Onyekuru, Galatasaray a dönmek istiyor #2

    Tek bir maçta bile 90 dakika forma giyemedi

    Daha önce 3 kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sezon başında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak Yunanistan macerası, hiç de genç oyuncunun umduğu gibi olmadı.

    24 yaşındaki futbolcu, ligde tek bir maçta bile 90 dakika forma giyemedi, 14 lig mücadelesinde 603 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

    Onyekuru, Galatasaray a dönmek istiyor #3

    Türkiye'den başka talipleri de var

    Yunan kulübünün de Onyekuru'yu gözden çıkardığı ve zararına da olsa yolları ayırmak istediği belirtildi.

    Galatasaray cephesi, bonservis maliyetinin 2-2.5 milyon euro civarında olması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Nijeryalı oyuncuyla Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

    Onyekuru, Galatasaray a dönmek istiyor #4


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