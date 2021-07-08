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    Onyekuru Galatasaray'a veda etti

    Onyekuru Galatasaray'a veda etti

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar." mesajı yayınlayarak veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 11:57
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    Yeni sezonda kulüpler takımlarına takviyeler yaparken bazı isimlerle yollar ayrılıyor.

    Galatasaray yeni sezonda kadrosunda bazı değişiklikler planlıyor. Kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, boşalan mevkilere takviye yapma hedefinde.

    Defans ve orta sahaya öncelikli olarak transferler yapan ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamayı düşünmüyor.

    Onyekuru Galatasaray a veda etti #1

    "HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

    24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından bir Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşan Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar." notunu düştü.

    Onyekuru Galatasaray a veda etti #2

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    Onyekuru Galatasaray a veda etti #4

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