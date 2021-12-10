Onyekuru transferinde Fenerbahçe devreye girdi

Adı Galatasaray'la anılan Henry Onyekuru'yu sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de takıma katmak istiyor.

Sezon başında 4.5 milyon euro ödenerek Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, ocak ayında Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı.

Bir süre Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye geri dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç oyuncu Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyor.

OLIMPIAKOS’TA İSTENİLENİ VEREMEDİ

Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 17 maçta sadece 937 dakika sahada kaldı.

Başarılı oyuncu bu süre içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Transfermarkt verilerine göre Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro.

Başarılı oyuncunun Galatasaray forması giydiği 2019 yılında piyasa değeri ise 10 milyon euro kadar çıkmıştı.